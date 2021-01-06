“الحرس الوطني”: افتتاح دورة القيادة والأركان الصغرى





أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي اليوم الأربعاء أهمية تطوير قدرات الضباط في التخطيط والتنفيذ للعمليات القتالية الدفاعية والارتقاء بمهاراتهم في التخطيط والتنفيذ للعمليات المشتركة مع أجهزة الدولة.جاء ذلك في بيان صحفي للحرس الوطني خلال افتتاحه دورة القيادة والأركان الصغرى التي تعقد للمرة الأولى ويقيمها معهد تدريب قوات الحرس الوطني بهدف تزود الضباط بمفهوم التخطيط الاستراتيجي ووضع التصورات المستقبلية والحلول المنطقية اللازمة وتوسيع مداركهم وزيادة ثقافتهم العامة وتنمية الفكر الإبداعي لديهم من خلال إدارة الحلقات النقاشية وإعداد البحوث الجماعية والفردية.وحث الفريق الرفاعي المشاركين في الدورة على الاجتهاد في التحصيل العلمي وصقل خبراتهم مشيرا إلى حرص القيادة العليا للحرس الوطني على تقديم الدعم اللا محدود لتطوير منظومة التعليم العسكري والارتقاء بالعنصر البشري.ونقل لهم تحيات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة بسمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح رئيس الحرس الوطني ونائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح.من جانبه أوضح آمر معهد تدريب قوات الحرس الوطني العقيد صالح مطيران وفق البيان أن الدورة تعتبر حلقة وصل بين الدورة المتقدمة ودورة القيادة والأركان وتهدف لتأهيل الضباط في مجال عمل ضباط الأركان في مختلف وحدات الحرس الوطني.وأشار مطيران إلى أنه سيتم إشراك طلاب الدورة في تمرين وحدات الحرس الوطني (CPX) الذي سيستمر لمدة أسبوع.