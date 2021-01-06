المويزري: على الحكومة الجديدة احترام الإرادة الشعبية ومعالجة المشاكل المستمرة منذ سنوات

06 يناير 2021 | | قال النائب شعيب المويزري إن عدم التعاون مع حكومة سمو الشيخ صباح الخالد واجب فرضته الارادة الشعبية، معتبراً أن الحكومة لم تحترم تلك الإرادة الشعبية.

وأضاف المويزري في تصريح بالمركز الاعلامي في مجلس الأمة ان الأنباء تتوارد عن تقديم الحكومة استقالتها، متمنيا في حال إن تم تشكيل حكومة جديدة أن تقوم بفك التحالف مع أي مجموعة تعمل ضد مصالح الشعب.

وطالب بعدم عودة أي وزير مؤزم للحكومة مضيفا “إن وجود وزراء الصحة وشؤون مجلس الوزراء والخارجية يعني البحث عن أزمة مقبلة ونحن لا نريد أزمات” .

وطالب رئيس الحكومة الجديد باحترام ومعالجة كل المشاكل المستمرة منذ عشرات السنين، مؤكداً أنه لن يسمح بالإيذاء والحرمان للمواطنين والمواطنات من الوظائف واستمرار سوء الخدمات الصحية والتعليمية واستمرار الازمة الاسكانية.

ودعا المويزري سمو الشيخ صباح الخالد إلى التقدم بطلب إعفائه من العودة إلى رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا ان ” على الحكومة ان تضع المصلحة العامة للدولة وللشعب وإلا ستستمر الأزمات” .

وأضاف “نحن سنفهم المؤشرات من التشكيل القادم فإذا احترمت الحكومة الارادة الشعبية فإن ايدينا ستكون ممدودة للكل في الحكومة شريطة احترام الارادة الشعبية والدستور “.

وقال المويزري إن المطلوب من الحكومة الجديدة إعادة حساباتها واحترام العمل المؤسسي القانوني البعيد عن الفردية وإعادة حساباتها فيمن تم تعيينهم بالباراشوت خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدا ان “استمرار النهج السابق يعني استمرار عدم التعاون مع أي حكومة قادمة”.(ع.إ)(أ.غ)