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اليابان تشيد بجهود الوساطة الكويتية في نجاح المصالحة الخليجية

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أشادت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء بجهود الوساطة التي قامت بها دولة الكويت في سبيل نجاح المصالحة ووحدة الصف الخليجي.وقال المتحدث باسم الخارجية اليابانية تومويوكي يوشيدا في بيان “نرحب بهذه التطورات الإيجابية ونقدر عاليا جهود الوساطة بما في ذلك التي قامت بها دولة الكويت والولايات المتحدة من أجل تسوية القضية”.وأكد المتحدث أن “الوحدة بين دول الخليج أمر مهم لضمان السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”.وأشار إلى أن اليابان ستواصل العمل لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بالتعاون مع الدول المعنية.

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