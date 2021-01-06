بيليتش يقود فريق بكين غوان

أعلن نادي بكين غوان، اليوم، تعيين سلافن بيليتش مدرب وست بروميتش ألبيون السابق، لقيادة الفريق المنافس بالدوري الصيني الممتاز لكرة القدم، لمدة عامين خلفا لبرونو جنيسيو.

وقال بكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه قرر عدم تجديد عقد الفرنسي، جنيسيو الذي قاد الفريق لاحتلال المركز الثالث في الدوري، والوصول لدور الثمانية، بدوري أبطال آسيا.

ويعود الكرواتي بيليتش، للتدريب، بعد أقل من شهر على إقالته، من وست بروميتش، عقب انطلاقة سيئة، بالدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، حيث جمع سبع نقاط من 13 مباراة مع المدرب البالغ عمره 52 عاما.

وسبق للرحالة بيليتش تدريب لوكوموتيف موسكو وبشيكطاش ووست هاميونايتد والاتحاد السعودي ومنتخب كرواتيا.

وقال بكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه قرر عدم تجديد عقد الفرنسي، جنيسيو الذي قاد الفريق لاحتلال المركز الثالث في الدوري، والوصول لدور الثمانية، بدوري أبطال آسيا.

ويعود الكرواتي بيليتش، للتدريب، بعد أقل من شهر على إقالته، من وست بروميتش، عقب انطلاقة سيئة، بالدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، حيث جمع سبع نقاط من 13 مباراة مع المدرب البالغ عمره 52 عاما.

وسبق للرحالة بيليتش تدريب لوكوموتيف موسكو وبشيكطاش ووست هاميونايتد والاتحاد السعودي ومنتخب كرواتيا.