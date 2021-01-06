روح الدين يطالب بتشكيل حكومي يواكب مخرجات الانتخابات البرلمانية

06 يناير 2021 | | أكد النائب د.حمد روح الدين أهمية توافق التشكيل الحكومي القادم مع المخرجات الشعبية في قاعة عبدالله السالم، وتقديم برنامج عمل الحكومة فور تشكيلها.

وقال روح الدين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ” نتمنى من رئيس الحكومة القادم أن يتحمل مسؤولياته استنادا الى المادة 98 من والتي ألزمت بتقديم برنامج عمل حكومي”.

وأكد أهمية أن “يحرص كل الحرص على تشكيل فريقه بطريقة تتماشى مع المخرجات الشعبية والتي أتت بأغلبية برلمانية تريد تغيير النهج الموجود” .

من جانب آخر قال روح الدين إن ” جلسة الأمس رفعت بطريقة غير لائحية كما شاهدها الجميع ، وأيضا تم رفع جلسة اليوم بسبب عدم حضور الحكومة”، معتبرا ان هذا أمر غير مستغرب خاصة بعد إعلان اكثر من 34 نائبا دعمهم الاستجواب المقدم لرئيس الحكومة” .(إع)(أ.غ)