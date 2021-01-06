سمو الأمير يبعث برسائل تهنئة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس المصري





بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسائل تهنئة إلى إخوانه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم سلطان عمان الشقيقة وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة التوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية خلال انعقاد الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة والذي يعتبر إنجازا خليجيا وعربيا سيعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه في ظل الظروف الحرجة والمستجدات التي تعيشها المنطقة والعالم وإيذانا باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية وتعزيز التضامن وكل ما يحقق المصالح العليا لدول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية الشقيقة مستذكرا سموه رعاه الله في الوقت ذاته الجهود والمساعي الخيرة والبناءة التي قام بها صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه للحفاظ على منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعم مسيرته المباركة وعلى تعزيز أواصر العلاقات العربية شاكرا سموه المولى تعالى على لم الشمل الخليجي وسائلا الباري عز وجل التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير للدول الخليجية والعربية وشعوبها وتحقيق كل ما تنشده من رقي وازدهار.مبتهلا سموه إلى المولى جل وعلا بأن ينعم على إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو موفور الصحة والعافية وأن يحقق لدولهم كل التقدم والرفعة والازدهار.