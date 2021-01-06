سمو الأمير يتلقى رسالة شكر من رئيس مجلس الأمة على جهود سموه بتوقيع بيان «العلا»

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة شكر من معالي مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة أعرب فيها باسمه ونيابة عن إخوانه أعضاء مجلس الأمة عن عميق المشاعر والتقدير لجهود سموه رعاه الله للسعي المبارك لإعادة البيت الخليجي بعد المصالحة الخليجية بين الأشقاء والتي توجت بالتوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية مشيرا إلى أن ما قامت به الكويت منقادة لحكمة سموه من دور سامي ساقه نبل المقصد وروح الأخوة يسجله التاريخ بمدد من نور وهو مدعاة فخر واعتزاز الجميع في الكويت مستذكرا بكل الاعتزاز ما بذله صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه من دبلوماسية رائدة في رأب البيت الخليجي والتي تكللت بالتوفيق والنجاح مبتهلا إلى المولى تعالى أن تبقى الكويت واحة للصداقة والسلام وأن يحفظ سموه رعاه الله ذخرا ورفعة للكويت وشعبها ويمتع سموه بموفور الصحة والعافية.وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة شكر جوابية إلى معالي مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة ضمنها سموه خالص شكره على ما أبداه معاليه وإخوانه أعضاء مجلس الأمة من طيب المشاعر وصادق الدعاء معربا سموه عن بالغ سعادته بالتوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية والذي يمثل إنجازا تاريخيا سيسهم في تعزيز التضامن ووحدة الصف الخليجي والعربي والدفع بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق الأهداف المنشودة للدول الخليجية وشعوبها مستذكرا ما قام به صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه من جهود مشكورة ومقدرة لضمان منظومة مجلس التعاون والحفاظ على تضامن ووحدة الصف الخليجي والعربي والتي سعد الجميع بتحقيق تلك المساعي وإعادة اللحمة الخليجية ولم الشمل بين الأشقاء متمنيا سموه للجميع دوام الصحة وموفور العافية وكل التوفيق والسداد لكل ما فيه خدمة وخير الوطن العزيز ورفعة شانه.