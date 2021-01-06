سمو الأمير يتلقى رسالة من سمو الشيخ جابر المبارك.. مهنئا بتوقيع بيان «العلا»

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة التوقيع على (بيان العلا) والبيان الختامي للقمة الخليجية وعلى نجاح الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعربا فيها عن بالغ الاعتزاز والتقدير لجهود سموه حفظه الله ورعاه المشهودة في لم شمل الأشقاء ودعم العمل الخليجي المشترك مستذكرا الجهود العظيمة التي قام بها صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه للمحافظة على منظومة مجلس التعاون مبتهلا إلى المولى تعالى بأن يديم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه موفورالصحة والعافية.وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ضمنها سموه خالص تقديره على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق التمنيات معربا سموه عن بالغ سروره بنجاح المساعي الخيرة التي قام بها صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه والتي توجت بالتوقيع على (بيان العلا) والبيان الختامي للقمة الخليجية والتي تمثل إنجازا تاريخيا سيسهم بعون الله في تعزيز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه والدفع بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو كل ما فيه خير دول المجلس وشعوبها وتحقيق تطلعاتها المنشودة سائلا سموه المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.