سمو الأمير يتلقى رسالة من سمو رئيس مجلس الوزراء مهنئا بتوقيع بيان «العلا»

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة من أخيه سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عبر فيها باسمه ونيابة عن إخوانه الوزراء عن خالص التهاني بمناسبة التوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية ونجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية.معربا بهذه المناسبة عن الفخر بجهود سموه حفظه الله التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الخليجي والعربي الذي سيعزز من روح التعاون والتآزر بين الأشقاء مستذكرا في الوقت ذاته ببالغ الاعتزاز المساعي الخيرة التي قام بها صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه في دعم مسيرة مجلس التعاون وتعزيز أواصر المودة ولم الشمل الخليجي سائلا المولى تعالى أن يمتع سموه رعاه الله بموفور الصحة وتمام العافية وبدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الوطن الغالي.هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة شكر جوابية لأخيه سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص شكره على ما عبر عنه سموه وإخوانه الوزراء من فيض المشاعر الطيبة بمناسبة التوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية وبنجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية مؤكدا سموه رعاه الله بهذا الصدد أهمية هذه المصالحة التاريخية في تعزيز العمل الخليجي المشترك والارتقاء به نحو آفاق التكامل المنشود وبما يلبي التطلعات الطموحة لدول وشعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربية سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية وأن يسدد الخطى لتحقيق كل ما يتطلع إليه الوطن العزيز من تقدم ورقي وازدهار.