سمو الأمير يجري اتصالاً هاتفياً بسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني





أجرى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم بأخيه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أعرب خلاله عن خالص التهاني بمناسبة التوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية معربا سموه عن بالغ سروره بهذا الإنجاز التاريخي الذي من شأنه تعزيز وحدة الصف الخليجي والعربي ولم الشمل وجمع الكلمة والذي سيسهم في استهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية وتقوية المسيرة المباركة للتضامن ولكل ما في خير دول مجلس التعاون وشعوبها راجيا لسموه دوام الصحة والعافية.وقد أعرب صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن خالص شكره وتقديره على ما عنه أخوه صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه من صادق التهاني وطيب المشاعر مثمنا هذه اللفتة الكريمة ومشيدا بجهود سمو أمير البلاد – حفظه الله – المتممة للمساعي الخيرة والبناءة التي قام بها صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه والتي تكللت بفضل الله تعالى بالتوفيق والنجاح متمنيا لأخيه صاحب السمو أمير البلاد موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت كل التقدم والرخاء في ظل قيادة سموه الحكيمة.