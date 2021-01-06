سمو ولي العهد يبعث برسائل تهنئة إلى قادة دول مجلس التعاون والرئيس المصري





بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برسائل تهنئة إلى إخوانه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم سلطان سلطنة عمان الشقيقة وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة أعرب فيها سموه عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لنجاح انعقاد الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوقيع على البيان الختامي للقمة الخليجية والتي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة معربا سموه حفظه الله على ضرورة المحافظة على لحمة البيت الخليجي والعربي وتوحيد الصف بين الأشقاء لتجاوز المعوقات والتحديات الصعبة والدقيقة التي تعيشها المنطقة والعالم ووصولا للمصالحة الشاملة التي ينشدها الجميع لتعزيز العمل المشترك لدول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية الشقيقة وتحقيق تطلعات وطموحات شعوبهم بالأمن والاستقرار والرخاء مستذكرا سموه حفظه الله الجهود والمساعي الحثيثة التي قام بها صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (طيب الله ثراه) للحفاظ على منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى تعزيز أواصر العلاقات العربية داعيا الله العلي القدير أن يمتع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو بموفور الصحة وتمام العافية وأن يسدد على دروب الخير خطاهم وأن يحقق لدولهم كل التقدم والرفعة والازدهار.