سمو ولي العهد يستقبل وزير الخارجية





استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان اليوم معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح حيث قدم لسموه (وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى) والذي منحه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لمعاليه تقديرا لجهوده المبذولة وتفانيه في عمله لخدمة الوطن العزيز والعمل على تقوية العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط دولة الكويت مع أشقائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوحيد الصف بين الدول الاشقاء متمنيا سموه له المزيد من التوفيق والسداد لخدمة كويتنا الغالية وشعبها الكريم تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأن يسدد على دورب الخير خطاه.