شافي الهاجري: الاتفاق على تطوير العمل في الأندية لما يعود بالنفع على رياضة المعاقين في البلاد

أكد رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري أنه تم عقد الاجتماع التنسيقي الأول لرؤساء الأندية الرياضية الخاصة بذوي الإعاقة بدولة الكويت بحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية الرياضية وأعضاء الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الكويتية وذلك للتباحث في عدد من الأمور التي من شأنها تطور العمل في تلك الأندية وتكون مكمله لبعضها البعض لما يعود بالنفع على جميع أبناء الكويت من ذوي الإعاقة في مختلف الاعاقات سواء الحركية والبصرية ولن يكون هذا الاجتماع الأول الذي استضافه النادي الكويتي الرياضي للمعاقين في مقره في حولي فتم وضع خطة عمل مشتركة لتنظيم العديد من الاجتماعات التي من شأنها ترتقي بالعمل المؤسسي المتطور للنهوض برياضة المعاقين في البلاد لتكون كما عهدها الجميع في تفوقها على المستوى العربي والدولي والعالمي بفضل الدعم الحكومي لهذه الفئة ابتداء من رأس الهرم في البلاد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه .جاء حديث الهاجري في تصريح صحفي بعد حضوره الاجتماع الذي شارك فيه رئيس مجلس إدارة نادي مبارك الكبير إبراهيم المشعان ورئيس نادي وربة جمال المشعل ورئيس نادي الإرادة دعيج الهاجري ورئيس نادي التحدي محمد العتيبي ورئيس نادي البصيرة للمكفوفين عوض العازميوأوضح الهاجري أن الاجتماع يهدف الى التنسيق فيما بين الأندية الرياضية أعضاء الجمعية العمومية ومناقشة سبل تطوير جميع الألعاب الرياضية لكل نادي وكيفية تطويرها واستقطاب عدد من اللاعبين لكل لعبة من الألعاب التي يتم ممارستها بكل نادي حيث ان هناك قلة من المعاقين الرياضيين الذين يحق لهم ممارسة رياضة المعاقين طبقا لقوانين ولوائح الاتحادات الدولية وشروط التصنيف الطبي المتبع به باللجنة البارالمبية الدولية.وشدد الهاجري أنه تم الاتفاق بين الحضور الى ضرورة التكاتف بوجوب اختيار الألعاب الرياضية التي تمثل الكويت في المحافل الدولية حتى يكون هناك محافظة على الإنجازات الرياضية التي تمت خلال الفترة السابقة واستمرارها من خلال المشاركات بالبطولات الدولية واعتلاء منصات التتويج لرفع علم الكويت عاليا.ونوه الهاجري أن الجميع شددوا على ضرورة التعاون بين الأندية الرياضية بإقامة دوري محلي في جميع الألعاب الرياضية المتفق عليها بين الأندية خلال الفترة المقبلة وتم التنسيق بإقامة البطولة الرمضانية في جميع الألعاب بين الأندية الرياضية المتخصصة في رياضة المعاقين.وتوجه شافي الهاجري في ختام تصريحه بالشكر لرؤساء الأندية الرياضية على تلبية الدعوة متمنيا النجاح للجميع بما يخدم رياضة المعاقين محليا وخارجيا.