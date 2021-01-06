صاحب السمو يتلقى رسالة تهنئة من سمو الشيخ ناصر المحمد بتوقيع بيان «العلا»

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من أخيه سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح حفظه الله بمناسبة التوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية وبنجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية مثمنا الدور البارز التي قامت به دولة الكويت بقيادة سموه حفظه الله لإنجاز هذه المصالحة التاريخية مؤكدا أنها جاءت نتيجة لجهود دؤوبة وصادقة بدأها صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه واستمرت في عهد سموه رعاه الله.مبتهلا إلى المولى تعالى بأن يديم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه موفور الصحة والعافية وأن يسدد خطاه لقيادة مسيرة الخير والنماء التي يشهدها الوطن العزيز.هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة شكر جوابية لأخيه سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح حفظه الله أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص شكره على ما عبر عنه سموه من فيض المشاعر وصادق التمنيات بمناسبة التوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية وبنجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية مؤكدا سموه أن هذه الانفراجة من شأنها الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك نحو آفاق أرحب لتحقيق التطلعات التنموية الطموحة للدول الأعضاء وتعزيز إمكانياتها لمواجهة التطورات المتلاحقة والمستجدات التي تشهدها المنطقة مشيدا سموه بما أسفرت عنه هذه الدورة من قرارات بناءة ستدفع بمسيرة مجلس التعاون الخليجي بما يعود على دوله وأبنائه بالخير وتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة مستذكرا سموه بكل الاعتزاز الجهود والمساعي التي بذلها صاحب السمو الأمير الراحل للحفاظ على منظومة مجلس التعاون وتماسكه وتعزيز التضامن العربي سائلا سموه المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يوفق الجميع لكل ما فيه خير الوطن العزيز ورفعة شأنه.