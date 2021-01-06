«ناتو» يشيد بجهود الكويت الهادفة لتعزيز استقرار الخليج العربي

اشاد حلف شمال الأطلنطي (ناتو) اليوم الاربعاء بجهود دولة الكويت الهادفة لتعزيز الامن والاستقرار والسلام بمنطقة الخليج العربي وذلك بعد نتائج قمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها ال41 التي انعقدت في مدينة العلا السعودية امس الثلاثاء.وقال مسؤول بالحلف في تصريح لوكالة الانباء الكويتية () “اننا نرحب بجهود دولة الكويت المستمرة لتعزيز الاستقرار بالمنطقة ومنها نتائج قمة مجلس التعاون الخليجي”.واضاف ان الحلف يعقد مشاورات منتظمة مع شركائه دول الخليج العربي على جميع المستويات لافتا الى علاقات التعاون طويلة المدى بين الجانبين منها مبادرة اسطنبول للتعاون التي انطلقت في يونيو عام 2004 بين الناتو والكويت والامارات وقطر والبحرين.