وزير الدفاع يهنئ وزير الخارجية بمناسبة منحه وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى





بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح اليوم الاربعاء برسالة تهنئة لوزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وذلك بمناسبة منحه وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى والذي تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمنحه إياه.وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحفي ان “منح الوسام جاء تقديرا لجهوده المميزة وإسهاماته المثمرة في خدمة بلدنا الحبيب وتنمية أواصر التعاون والعلاقات الأخوية مع الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية حرصا من دولة الكويت على وحدة الصف العربي والروابط التاريخية التي تجمع بين دوله”.وتمنى وزير الدفاع للشيخ الدكتور أحمد الناصر التوفيق والسداد وتحقيق ما نصبوا إليه جميعا لخدمة وطننا الغالي تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده حفظهما الله ورعاهما وسدد على طريق الخير خطاهم.