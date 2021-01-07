إيلون ماسك يتصدر أغنياء العالم

نجح إيلون ماسك صاحب شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية، الخميس، في إزاحة جيف بيزوس من المركز الأول لقائمة أغنى أغنياء العالم.

وقالت وكالة “بلومبرغ” إن تصدر ماسك، البالغ من العمر 49 عاما، القائمة جاء بفضل ارتفاع سعر أسهم مجموعته في البورصة.

ويملك إيلون 18 في المئة من أسهم “تسلا” في البورصة، كما يملك شركة “سبايس إكس” لتكنولوجيا الفضاء.

وقُدِّرت ثروة ماسك بـ188.5 مليار دولار قبيل افتتاح جلسة البورصة، متجاوزة بـ1.5 مليار دولار ثروة جيف بيزوس، صاحب مجموعة “أمازون”.

وأمس الأربعاء، تجاوزت القيمة السوقية لمجموعة “تسلا” للمرة الأولى عتبة 700 مليار دولار عند الإقفال، مع ارتفاع بنسبة 3 في المئة تقريبا في سعر السهم الذي سجّل 755.98 دولارا.

وتستفيد “تسلا” من إقبال المستثمرين على توظيف أموالهم في قطاع السيارات الكهربائية، التي تشهد ازدهارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.

يشار إلى أن مؤسس أمازون جيف بيزوس كان يحتل المركز الأول منذ أكتوبر 2017.

وقالت وكالة “بلومبرغ” إن تصدر ماسك، البالغ من العمر 49 عاما، القائمة جاء بفضل ارتفاع سعر أسهم مجموعته في البورصة.

ويملك إيلون 18 في المئة من أسهم “تسلا” في البورصة، كما يملك شركة “سبايس إكس” لتكنولوجيا الفضاء.

وقُدِّرت ثروة ماسك بـ188.5 مليار دولار قبيل افتتاح جلسة البورصة، متجاوزة بـ1.5 مليار دولار ثروة جيف بيزوس، صاحب مجموعة “أمازون”.

وأمس الأربعاء، تجاوزت القيمة السوقية لمجموعة “تسلا” للمرة الأولى عتبة 700 مليار دولار عند الإقفال، مع ارتفاع بنسبة 3 في المئة تقريبا في سعر السهم الذي سجّل 755.98 دولارا.

وتستفيد “تسلا” من إقبال المستثمرين على توظيف أموالهم في قطاع السيارات الكهربائية، التي تشهد ازدهارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.

يشار إلى أن مؤسس أمازون جيف بيزوس كان يحتل المركز الأول منذ أكتوبر 2017.