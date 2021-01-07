«الإطفاء» تغلق 32 مخزنا مخالفا في الصليبية الزراعية

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في بيان لها اليوم الخميس عن إغلاق 32 مخزنا مخالفا لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق في منطقة الصليبية الزراعية.وأوضحت الادارة بأن الحملة التفتيشية التي شنتها قوة الاطفاء العام بالتعاون مع وزارة الداخلية وبلدية الكويت و الهيئة العامة الشئون الزراعة والثروة السمكية تنفيذ لقرار مجلس الوزراء بإزالة المخالفات بعد ان تم رصد المواقع المخالفة سابقا .وصرح نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد بأن قوة الاطفاء العام قامت بإغلاق عدد 32 مخزن يحتوي على اطارات وزيوت وأخشاب ومواد سريعة الاشتعال ، وقد سبق أن حررت لهم إنذارات واخطارات لإزالة المخالفات حيث لاتوجد أي من إشتراطات السلامة في المواقع المذكورة مما يسبب خطورة على السلامة العامة وسلامة رجال الاطفاء وسلامة البيئة ، وحرص قوة الاطفاء العام على استمرار مثل هذه الحملات التفتيشية وازالة المخالفات التي تشكل خطورة على الأرواح والممتلكات في سبيل المساهمة بحماية وتوفير الأمن المجتمعي .