محليات

«التربية»: فريق تطوير المناهج يعقد اجتماعه الثاني

منذ ساعة واحدة
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عقد الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج صلاح دبشة صباح هذا اليوم الاجتماع الثاني لفريق مشروع تطوير المناهج بحضور جميع الأعضاء.وقد تم خلال الاجتماع تحديد الوثائق المرجعية التي تصاحب الاطار العام للمنهج؛ كوثيقة مكتبة المؤشرات، ومكتبة المعايير للمجالات الدراسية، ومكتبة القياس والتقييم، كما تم عرض الإطار العام للمنهج القائم على المعايير ومناقشة الملاحظات النهائية المقدمة من الأعضاء على إطار الأساس الخاص بالتعليم والمحتوى والأداء، وتقديم التوصيات التي توجه الأداء وتضمن جودته؛ فضلًا عن وضع تصور لطرح الإطار المرجعي على الأفراد والجهات والمؤسسات ذات الصلة لإبداء الرأي حولها، انطلاقًا من مبدأ تحقيق الشراكة المجتمعية وذلك لبناء الوثيقة قبل اعتمادها بصورتها النهائية.

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