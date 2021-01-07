الخارجية القبرصية تثمن دور الكويت في توطيد العلاقات بين دول الخليج العربي





ثمنت وزارة الخارجية القبرصية اليوم الخميس دور دولة الكويت في توطيد وحدة دول مجلس التعاون الخليجي.واعربت الوزارة في بيان نشر على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن ترحيبها باعلان قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها ال41 التي عقدت في منطقة (العلا) في المملكة العربية السعودية واهميته في التأكيد على ترابط دول المجلس.واعتبرت ان هذه القمة ستسهم في تعزيز الاستقرار والامن والسلم في المنطقة.وكانت القمة قد اكدت في اعلانها الختامي على الاهداف السامية لمجلس التعاون الخليجي التي نص عليها النظام الاساسي بتحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.