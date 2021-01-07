الداهوم يطالب بتشكيل حكومي يواكب متطلبات الشعب

07 يناير 2021 | | قال النائب د. بدر الداهوم إن “هناك وزراء تأزيم في التشكيل الحكومي الحالي، لا نقبل بعودتهم إلى التشكيل الحكومي القادم”، مؤكدا أن “عودة أي من الوزراء غير المقبولين شعبيا سيقابل باستجواب رئيس الوزراء باعتباره المسؤول عن التشكيل”.

وقال الداهوم في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة “سأوجه رسائل إلى الحكومة ورئيسها الحالي الذي سبق أن نصحناه ونبهناه وحذرناه من أن يسلك هذا الاتجاه الذي سلكه فاضطررنا إلى استجوابه” مضيفا أن” هو الذي دعانا للتوجه لهذا الاستجواب ويتحمل نتيجة تصرفاته في الجلسة الأولى وتغيير إرادة الشعب”.

وأضاف ” يجب أن يعلم رئيس الوزراء إن كان هو من يعود أو غيره بأننا لن نقبل بوزراء التأزيم الذين عليهم غضب شعبي واستياء خصوصا أنس الصالح، وإن عاد فإن أحد محاور هذا الاستجواب سيبقى وسوف يستجوب رئيس الوزراء لأنه هو المسؤول عن تشكيل حكومته”.

وقال الداهوم” المجلس استعاد هيبته ومجلسه ولن نسمح لأي كان أن ينتزع كرامة المجلس وكرامة الشعب، فكرامة الشعب من كرامة ممثليه في مجلس الأمة”.

وأضاف ” طلباتنا التي تقدمنا بها في جلسة الثلاثاء الماضي لن نتنازل عنها ولن تكون هناك أي جلسة إلا بالموافقة على هذه الطلبات وعرضها على مجلس الأمة ليقول ممثلو الأمة قرارهم بهذه الطلبات، والحكومة مساءلة إذا وقفت في الجانب الآخر”.

وشدد الداهوم على أهمية أن “يكون هناك احترام للأغلبية البرلمانية التي تمثل إرادة الشعب الكويتي في مجلس 2020، وأولوياتها المتمثلة في إعادة هيبة المجلس وكرامته والقرارات والقوانين الشعبية” معتبرا ذلك “حقوق لا تنازل عنها”.

وقال ” لن نتنازل عن هذه الحقوق ولو أوقفنا كل الجلسات في المستقبل ولن نسمح لأي من كان يدير الجلسة أن يهمش أولا يحترم طلبات النواب وسنقف له بالمرصاد”.(م.خ)(أ.غ)