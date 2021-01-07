السفير الإثيوبي: الكويت رائدة في دعم الجهود الإنسانية عالميا

أكد سفير إثيوبيا لدى دولة الكويت عبدالفتاح حسن اليوم الخميس أهمية الدور الكويتي في دعم الجهود الإنسانية والإغاثية للفئات المتضررة والمنكوبة على مستوى العالم.وقال حسن لوكالة الأنباء الكويتية () عقب لقائه رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتية الدكتور هلال الساير إن الكويت إحدى الدول الداعمة للعمل الإنساني في أبعاده الوطنية والإقليمية والعالمية ولها دور ريادي في هذا المجال.وأضاف أنه تم خلال اللقاء أيضا بحث السبل الكفيلة بتعزيز جهود الجمعية وتوثيق الصلات والارتقاء بمجالات الشراكة مع الجهات المختصة بالشأن الإنساني هناك.وأوضح أن اللقاء بحث أيضا تقديم الدعم للنازحين من النساء والأطفال وكبار السن من الإثيوبيين منوها بدعم الجمعية للعمل الإنساني والإغاثي للمتضررين جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان.من جانبه رحب الساير بزيارة السفير الإثيوبي إلى الهلال الأحمر الكويتي مشيرا إلى أن الجمعية تدعم كافة الجهود لدعم النازحين الإثيوبيين والتعاون مع المنظمات الإنسانية.وأكد الساير اهتمام الجمعية بمتابعة المستجدات في إثيوبيا ودراسة وتقييم الوضع الإنساني هناك وتقديم المساعدات في ضوء ما يتم رصده من السلطات الإثيوبية هناك.وعرض خلال اللقاء للأعمال الإنسانية والإغاثية التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر الكويتي داخل الكويت وخارجها انطلاقا من دورها الذي تؤديه على جميع المستويات.