«الشباب» توقع وثيقة تنفيذ أولوية «حكام المستقبل» مع الاتحاد الكويتي للقدم

وقع وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب الدكتور مشعل الربيع وثيقة تنفيذ أولوية (أكاديمية حكام المستقبل لكرة القدم) مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم.وهي أكاديمية تعمل على اعداد جيل واعد من الحكام في جميع مجالات لعبة كرة القدم مبنية على أسس علمية وقواعد عملية.وقال الربيع في بيان صحفي اليوم الخميس ان الأولوية تأتي مساندة للمشروع التطويري “ملاعبنا” المدرج في الخطة الإنمائية للدولة وضمن مشاريع السياسة الوطنية للشباب والتي أقرها مجلس الوزراء في إطار إنجاز المشاريع والبرامج التي ترتبط برؤية الكويت الجديدة 2035.واشار الى أن الأولوية تهدف لرفع عدد الحكام الكويتيين على المستوى المحلي والآسيوي والعالمي في جميع مجالات لعبة كرة القدم واحتضان مواهبهم وتطويرها لإعداد حكام شباب صاعدين ليكونوا ضمن حكام النخبة.وبين الربيع أن الاولوية تعمل على تحقيق طموح الشباب الكويتي من خلال مشاركتة في المحافل الرياضية الاقليمية والدولية وتمثيل دولة الكويت في جميع المحافل.وأضاف أنه سيتم عمل مناهج تعليم وتدريب مميزة للحكام الكويتيين تحت إشراف أفضل المحاضرين ومنهاج للأكاديمية وبرنامج معتمد من متخصصين دوليين معترف بهم كما ان مشروع الأكاديمية متاح للشباب من الجنسين ذكور وإناث ليصبحوا حكام المستقبل.وأكد الربيع أن وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب عبدالرحمن المطيري يتابع هذا المشروع ويدعمه لتحقيق طموح الشباب الكويتي واحتضان مواهبهم وان اهتمامه كان له الأثر الكبير في انجاز هذا المشروع.حضر توقيع الوثيقة كلا من وكيل الوزارة بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب الدكتور مشعل الربيع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد العنزي والأمين العام للاتحاد الكويتي لكرة القدم صلاح القناعي.