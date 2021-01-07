الشيخ سلمان الحمود يهنئ صاحب السمو بالتوقيع على بيان “العلا” و”القمة الخليجية”

تقدم رئيس الادارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود باسمه واسم جميع منتسبي الادارة بأطيب التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة نجاح اجتماع الدورة الحادية و الأربعين للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية والتوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية مثمناً عالياً جهود سموه في دعم مسيرة التعاون الخليجي والتي هي محل فخر واعتزاز.وقال الشيخ سلمان الحمود في تصريح صحفي “نسأل المولى عز وجل دوام التوفيق و السداد لقيادة سموه الحكيمة”.واستذكر “المساعي الخيرة” التي قام بها صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه لتعزيز وحدة الصف الخليجي.