محليات

«الطرق» تفتتح طريق مدينة «صباح الأحمد» السكنية كاملا بالاتجاهين.. السبت المقبل

منذ ساعتين
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أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري الكويتية أنها ستفتتح الطريق الرئيسي في مدينة صباح الأحمد السكنية بالاتجاهين بعد غد السبت بطول 7 كيلومترات مع الجسور العلوية وافتتاح تقاطع وطريق فرعي محاذ لمداخل المنطقة ومخارجها.وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس إنه بذلك يتم افتتاح الطريق الرئيسي رقم 306 بطول 41 كيلومترا بشكل كامل والذي يربط ميناء عبدالله ودوار الوفرة.وأوضحت أن الافتتاح بعد غد السبت سيتم بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية داعية مرتادي الطرق لأخذ الحيطة والحذر. 

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