الطيران المدني: إدارة الأرصاد الجوية تحقق الشهادة الدولية الجديدة في الجودة الآيزو “ISO 9001-2015”

صرح نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية بالإنابة بالإدارة العامة للطيران المدني المهندس عماد السنعوسي عن حصول إدارة الأرصاد الجوية على شهادة الأيزو العالمية لمعايير نظم إدارة الجودة ( 2015: 9001 ISO ). يذكر ان الادارة قد حصلت على شهادة ISO العالمية للجودة الخاصة بها عام 2013 واستمرت منذ ذلك الحين في تحسين جودة الخدمة لتتوافق مع كل معیار جديد يتم اضافته ضمن المعايير العالمية للشهادة ، وقد أهلها ذلك إلى حصولها على شهادة معايير نظم إدارة الجودة المذكورة في هذا العام .