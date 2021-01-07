العقاب المنقط يعود لمحمية الجهراء بعد هجرة استمرت 6 أشهر

عاد طائر العقاب الكبير ضمن هجرته الموسمية إلى محمية الجهراء بعد هجرة استمرت 6 أشهر، حيث قضى الربيع والصيف في القسم الشمالي من الكرة الأرضية.وقد تم وضع أجهزة التعقب على 3 من طيور العقاب المنقط الكبير في محمية الجهراء في 14 يناير 2020 – وبدأت العقبان بهجرة الربيع مغادرةً الكويت في تاريخ 30 مارس 2020 شمالاً إلى كازاخستان وروسيا لتقضي الربيع والصيف في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية وبعد قضاء أكثر من 6 شهور بدأت بهجرة الخريف الى الكويت لتقضي الشتاء في محمية الجهراء الطبيعية، وقد رُصد أحد طيور العقاب المنقط الكبير في محمية الجهراء في يوم 15 أكتوبر 2020 بعد 6 أشهر من هجرته منها، حيث عاد من جديد إلى المحمية في نفس الموقع الذي غادر منه وتم توثيقه أيضا بتاريخ 11 ديسمبر 2020 و1 يناير 2021 من قبل موظفي الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع فريق عدسة البيئة، بعد أن قطع مسافة 3500 كيلومتر قادماً من جنوب روسيا.