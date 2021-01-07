القمص بيجول الأنبا بيشوي يثمن جهود سمو الأمير في تحقيق المصالحة الخليجية والعربية

استهل القمص بيجول كلمته في قداس عيد الميلاد المجيد 2021 بتمنياته للكويت بالرخاء والازدهار ولقادتها وحكومتها وشعبها الطيب بالخير والسلام.ووجه القمص بيجول الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على مشاعره القلبية لمصر ولجميع المصريين، وأشار إلى رسالته المهنئة عبر الفيديو كونفرانس، وتمنى كل الخير لمصر العزيزة.وقدم القمص بيجول الأنبا بيشوي شكر خاص لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ووصفه بخير خلف لخير سلف وبأنه رجل سلام، وقال: فليحفظه الله ويبقيه للكويت المحبة ولكل العرب، وثمن جهود سموه في تحقيق المصالحة الخليجية والعربية.وشكر راعي كاتدرائية مار مرقس بالكويت سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وذكر بأنه الرجل الأمين الجاد المحب للكل صاحب البصمات الواضحة في كل المجالات. وبعبارة “طوبى لصانعي السلام” وجه القمص بيجول التهنئة إلى القيادات والشعوب العربية بمناسبة المصالحة الخليجية في قمة “السلطان قابوس – الشيخ صباح” وتذكر دور سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في مسيرة صنع السلام والتوافق، وأشاد بدور الكويت ودبلوماسيتها.كما هنأ القمص بيجول الأنبا بيشوي معالي وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بمناسبة منحه وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى بيد حضرة صاحب السمو أمير البلاد لمساعيه الدبلوماسية المثمرة.وعبر القمص بيجول عن مشاعر المواساة في فقد الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي رحل مؤخراً عن عالمنا.ووجه القمص بيجول الشكر للحكومة الكويتية برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد،ولوزارة الداخلية بقياداتها وكافة قطاعاتها وإداراتها،ووجه التحية لمديرية أمن حولي، كما شكر وزارة الصحة بقياداتها وإداراتها وكل طواقمها.ووجه القمص بيجول الشكر إلى كل من أرسل تهاني بهذه المناسبة من أصحاب المعالي الشيوخ ومن أعضاء مجلس الأمة والوزراء الحاليين والسابقين وكبار المسؤولين، ومن البعثات الدبلوماسية داخل الكويت وخارجها، وكذلك من أساتذة الجامعة، ومن رجالات الدين، ورجال الأعمال، والروابط، ومن شخصيات مجتمعية رفيعة.واقتصر حضور قداس العيد على كهنة الكنيسة فقط التزاما بقرار السلطات المحلية بمنع التجمعات للحد من انتشار وباء كورونا.