بريطانيا تثمن الجهد الكويتي «الكبير» في انهاء الخلاف الخليجي

ثمنت بريطانيا اليوم الخميس “الجهد الكبير” الذي قامت به دولة الكويت في انهاء الخلاف الخليجي واعادة العلاقات بين الدول الاعضاء في مجلس التعاون لسابق عهدها. جاء ذلك في تصريح ادلى به وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا جيمس كليفرلي لتلفزيون دولة الكويت ووكالة الانباء الكويتية ().وقال كليفرلي ان سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح اظهر منذ توليه الحكم اصرارا كبيرا على مواصلة ما بدأه سلفه الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح من مساع لرأب الصدع بين الاشقاء.وأضاف كليفرلي ان مساعي الكويت بقيادة سمو الامير الشيخ نواف منذ الايام الاولى لتوليه الحكم اتت ثمارها واعادة الوحدة واللحمة والتفاهم بين اعضاء المنظومة الخليجية.وأشاد بالعمل “الجاد والجهد الكبير” الذي ‏‎قام به الأمير الراحل والأمير الحالي الأمر الذي كان له “أثر إيجابي هائل ” في ارساء اهم مبادئ العلاقات الدولية وهو حسن الجوار.وذكر كليفرلي انه قد تكون الجهود الكويتية قد استغرقت بعض الوقت ولكن ذلك كان بسبب طبيعة الأزمات والملفات التي توجب حلحلتها. واشار الى ان الحكومة البريطانية بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون تعتبر امن ووحدة دول مجلس التعاون ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة المتحدة الخارجية .وقال كليفرلي ان المملكة المتحدة تنظر بكل احترام وتقدير للدور الذي تلعبه دولة الكويت وقيادتها الحكيمة في السياسة الدولية وآخرها دورها في الوساطة لتحقيق المصالحة الخليجية. وأضاف ان هذه الوساطة والدور الذي قام به أمير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح أمر يدعو للفخر. وشدد على ان المملكة المتحدة ستواصل تعاونها مع دولة الكويت الصديقة وسمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح في الحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.