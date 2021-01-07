بريطانيا تشيد بنجاح جهود الوساطة الكويتية في رأب صدع الخلافات الخليجية





أشادت بريطانيا اليوم الاربعاء بنجاح جهود الوساطة الكويتية في رأب صدع الخلافات الخليجية وعودة العلاقات الكاملة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي.واعتبر وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب في بيان صحفي اعلان قمة مجلس التعاون امس الثلاثاء بمثابة “تطور مهم” على مسار استعادة وحدة منطقة الخليج داعيا الى ضرورة مواصلة البناء على أسس هذا الحوار الايجابي.واكد انه لطالما حثت المملكة المتحدة جميع الاطراف على ايجاد حل للخلافات السابقة معربا عن تطلع بلاده لمواصلة التعاون مع جميع الاصدقاء والشركاء في منطقة الخليج لتعزيز الامن والمصالح المشتركة لاسيما وان المنطقة تعد ثالث اكبر سوق للصادرات البريطانية خارج الاتحاد الاوروبي.وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح اعلن قبل انعقاد القمة التوصل الى اتفاق تم بموجبه فتح الاجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر ابتداء من مساء الاثنين الماضي.