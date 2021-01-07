جمعية الصداقة الايطالية الكويتية تشيد بدور الكويت الفعال في اعادة اللحمة الخليجية

أشادت جمعية الصداقة الايطالية الكويتية اليوم الخميس بدور وجهود دولة الكويت وقيادتها الناجحة في اعادة اللحمة الخليجية وتجاوز الخلافات وتعزيز وحدته خلال قمة (العلا) التي عقدت بالمملكة العربية السعودية.وقال رئيس الجمعية بييرأندريا فاني في بيان خاص لوكالة الأنباء الكويتية () اليوم الخميس ان مخرجات اجتماع قمة مجلس التعاون الايجابية في (العلا) “تتسم بأهمية خاصة كونها تكفل الارتياح وتحفيز التعاون بين جميع الدول الأعضاء والتغلب على الخلافات “.وأكد في ذات السياق “أهمية مساهمة دولة الكويت الحاسمة والمشهودة وما اضطلعت من جهد فعال في تجاوز أسباب الخلاف وتعزيز وحدة مجلس التعاون”.وشدد على أن “دبلوماسية الكويت وسياستها الخارجية أكدت مرة أخرى منطلقاتها الثابتة القائمة على التوازن والحكمة والحس الكبير بالمسؤولية التي تعد جميعها قيما تزداد الحاجة إليها أكثر في السيناريوهات الدولية الراهنة”.وأعرب فاني عن تقديره الخاص لما قام به وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح من عمل والانجاز الثمين إثر انخراطه في الأشهر الأخيرة بحكمة وكفاءة ودأب في مهمة دبلوماسية جوهرية في سبيل تحقيق هذا النجاح البالغ مهنئا الوزير على ما استحقه من تكريم سمو أمير البلاد بوسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى على جهوده المميزة.