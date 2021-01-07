سمو أمير البلاد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد مملكة البحرين

تلقى حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح اتصالا هاتفيا مساء اليوم من اخيه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة اعرب خلاله عن خالص شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلها حضرة صاحب السمو امير البلاد والمساعي الخيرة التي قام بها من اجل لم الشمل الخليجي والتي جاءت استكمالا لما قام به صاحب السمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه للحفاظ على المنظومة الخليجية والتي تكللت بالتوفيق والنجاح وتوجت بالتوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية متمنيا لسموه رعاه الله موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد عن بالغ شكره لأخيه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق التمنيات مبادلا سموه التهنئة بهذا الانجاز التاريخي الذي سيسهم في تعزيز التضامن ووحدة الصف الخليجي والعربي ودعم المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مثمنا سموه رعاه الله هذه المبادرة الكريمة وهذا التواصل الاخوي راجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية ولمملكة البحرين وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لاخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.



