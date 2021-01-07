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سمو الأمير يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية العراق

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تلقى حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من اخيه فخامة الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق أعرب فيه عن خالص تهانيه لسموه رعاه الله بمناسبة التوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة مثمنا فخامته الجهود الكبيرة التي بذلها سموه لجمع الشمل الخليجي والتي جاءت استكمالا لما قام به صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه للحفاظ على المنظومة الخليجية ووحدة الصف الخليجي والعربي متمنيا لسموه رعاه الله موفور الصحة والعافية.وقد أعرب حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن بالغ شكره على ما عبر عنه فخامته من طيب المشاعر وصادق التمنيات مؤكدا سموه أن هذا الانجاز التاريخي سيسهم بعون الله في تعزيز التعاون الخليجي والعربي المشترك والارتقاء به تحقيقا للتطلعات والامال المنشودة مقدرا سموه هذه اللفتة الكريمة وهذا التواصل الاخوي راجيا لفخامته دوام الصحة والعافية.

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