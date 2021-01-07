محليات

وزير الداخلية يهنئ وزير الخارجية بمناسبة منحه وسام “الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى”

منذ 50 دقيقة
2 أقل من دقيقة



بعث وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح اليوم الخميس برقية تهنئة إلى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بمناسبة منحه من قبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسام (الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى).وقال الشيخ ثامر علي صباح السالم في نص الرسالة بحسب بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية “إن هذا التقدير ما هو إلا حصيلة لجهودك المتواصلة وإسهاماتك البارزة من أجل تنمية أواصر العلاقات الأخوية التي تربط دولة الكويت بأشقائها في دول مجلس التعاون والدول العربية”.وأضاف “وفقكم الله لخدمة وطننا العزيز والإسهام في علوه ورفعة شأنه في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسيدي سمو ولي عهده الأمين وسيدي سمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم ذخرا للكويت وأهلها الكرام”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

سمو الأمير يهنئ الديحاني بانتخابه أمين سر مجلس الأمة

منذ 3 أسابيع

«الطيران المدني»: ضبط 15 مكتبا وهميا للسياحة والسفر

نوفمبر 18, 2020

وزير الخارجية يلتقي أعضاء السفارة بواشنطن ورؤساء المكاتب الفنية الملحقة

نوفمبر 25, 2020

الوزير الصالح يشكر سمو رئيس مجلس الوزراء لاشادته بمنتسبي “الداخلية” في انتخابات مجلس الأمة 2020

منذ 4 أسابيع
زر الذهاب إلى الأعلى