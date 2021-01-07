وزير الداخلية يهنئ وزير الخارجية بمناسبة منحه وسام “الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى”





بعث وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح اليوم الخميس برقية تهنئة إلى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بمناسبة منحه من قبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسام (الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى).وقال الشيخ ثامر علي صباح السالم في نص الرسالة بحسب بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية “إن هذا التقدير ما هو إلا حصيلة لجهودك المتواصلة وإسهاماتك البارزة من أجل تنمية أواصر العلاقات الأخوية التي تربط دولة الكويت بأشقائها في دول مجلس التعاون والدول العربية”.وأضاف “وفقكم الله لخدمة وطننا العزيز والإسهام في علوه ورفعة شأنه في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسيدي سمو ولي عهده الأمين وسيدي سمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم ذخرا للكويت وأهلها الكرام”.