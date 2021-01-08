رياضة

إصابة صخرة دفاع السيدة العجوز بفيروس كورونا

منذ ساعة واحدة
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أعلن يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي في المواسم التسعة الماضية، الجمعة، إصابة قلب دفاعه الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت بفيروس كورونا المستجد.

وقال يوفنتوس في بيان مقتضب على موقعه الرسمي: “يعلن نادي يوفنتوس أنه خلال الفحوصات المنصوص عليها في البروتوكول المطبق حاليا، جاءت نتيجة ماتياس دي ليخت إيجابية بـكوفيد 19. لقد وُضع اللاعب في الحجر الصحي”.

وكان دي ليخت مشاركا في المباراة التي فاز بها يوفنتوس، الأربعاء، على غريمه ميلان في معقل الأخير 3-1 بـالدوري الإيطالي.

وغاب عن اللقاء في ميلانو المدافع البرازيلي أليكس ساندرو، والكولومبي خوان كوادرادو، لإصابتهما أيضا بفيروس كورونا، الذي طال سابقا نجمي الهجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا.

وتأتي إصابة دي ليخت بالفيروس وغيابه عن يوفنتوس في فترة صعبة للأخير، إذ أنه مدعو في الأيام القليلة المقبلة لمواجهات شاقة، أولها الأحد في الدوري ضد مفاجأة الموسم ساسوولو.

وبعد لقاء جنوة الأربعاء في الكأس الإيطالية، يحل يوفنتوس الأحد المقبل في الدوري ضيفا على غريمه إنتر ميلان، قبل لقاء نابولي ضمن الكأس السوبر.

ووفقا لوسائل الاعلام المحلية، سيخضع لاعبو فريق المدرب أندريا بيرلو لفحوصات مكثفة، لمعرفة إذا كان هناك المزيد من الإصابات في صفوف اللاعبين والطواقم.

وقال يوفنتوس في بيان مقتضب على موقعه الرسمي: “يعلن نادي يوفنتوس أنه خلال الفحوصات المنصوص عليها في البروتوكول المطبق حاليا، جاءت نتيجة ماتياس دي ليخت إيجابية بـكوفيد 19. لقد وُضع اللاعب في الحجر الصحي”.

وكان دي ليخت مشاركا في المباراة التي فاز بها يوفنتوس، الأربعاء، على غريمه ميلان في معقل الأخير 3-1 بـالدوري الإيطالي.

وغاب عن اللقاء في ميلانو المدافع البرازيلي أليكس ساندرو، والكولومبي خوان كوادرادو، لإصابتهما أيضا بفيروس كورونا، الذي طال سابقا نجمي الهجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا.

وتأتي إصابة دي ليخت بالفيروس وغيابه عن يوفنتوس في فترة صعبة للأخير، إذ أنه مدعو في الأيام القليلة المقبلة لمواجهات شاقة، أولها الأحد في الدوري ضد مفاجأة الموسم ساسوولو.

وبعد لقاء جنوة الأربعاء في الكأس الإيطالية، يحل يوفنتوس الأحد المقبل في الدوري ضيفا على غريمه إنتر ميلان، قبل لقاء نابولي ضمن الكأس السوبر.

ووفقا لوسائل الاعلام المحلية، سيخضع لاعبو فريق المدرب أندريا بيرلو لفحوصات مكثفة، لمعرفة إذا كان هناك المزيد من الإصابات في صفوف اللاعبين والطواقم.

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