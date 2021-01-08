“البيتكوين” تسجل رقما قياسيا جديدا

بلغت قيمة البيتكوين مستوى قياسيا جديدا، الجمعة، بعدما قفزت بما يزيد عن خمسة في المئة، لتبلغ 41530 دولارا، ولتعوّض خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت أكثر العملات الرقمية رواجا في العالم إلى مستوى منخفض عند 36618.36 دولار في بورصة “بتستامب” قبل أن ترتفع.

وارتفعت عملة الإيثريوم المشفرة المنافسة ثلاثة في المئة قبل أن تهوي ما يزيد عن عشرة في المئة، وفق ما ذكرت “رويترز”.

وصعدت بتكوين نحو ألف في المئة من مستوى منخفض سجلته في مارس، وتجاوزت 30 ألف دولار للمرة الأولى في الثاني من يناير بعد أن تخطّت 20 ألفا في 16 ديسمبر.

وحذّر بعض المتعاملين في السوق من حركة تصحيح بعد الوصول إلى مستوى 40 ألفا، لكن بتكوين تتأهب لتسجيل مكاسب للجلسة الحادية عشرة في الجلسات الاثنتي عشرة الماضية.

وعزز تنامي الطلب من المؤسسات والشركات وفي الآونة الأخيرة المستثمرين الأفراد ارتفاع بتكوين، إذ ينجذبون إلى احتمالات تحقيق مكسب سريع في عالم يشهد انخفاضا شديدا للعوائد وأسعار فائدة سلبية.

وكتب خبراء اقتصاديون لدى “جيه.بي مورغان” في الخامس من يناير، أن العملة الرقمية تبرز كمنافس للذهب، وقد يجري تداولها عند مستويات مرتفعة تصل إلى 146 ألف دولار إذا رسخت وضعها كأصل استثماري آمن.

وزاد الاهتمام بأكبر عملة مشفرة في العالم العام الماضي، إذ ينظر المستثمرون إلى بتكوين على أنها وسيلة تحوّط في مواجهة التضخم، وبديل لانخفاض قيمة الدولار.

وتراجعت أكثر العملات الرقمية رواجا في العالم إلى مستوى منخفض عند 36618.36 دولار في بورصة “بتستامب” قبل أن ترتفع.

وارتفعت عملة الإيثريوم المشفرة المنافسة ثلاثة في المئة قبل أن تهوي ما يزيد عن عشرة في المئة، وفق ما ذكرت “رويترز”.

وصعدت بتكوين نحو ألف في المئة من مستوى منخفض سجلته في مارس، وتجاوزت 30 ألف دولار للمرة الأولى في الثاني من يناير بعد أن تخطّت 20 ألفا في 16 ديسمبر.

وحذّر بعض المتعاملين في السوق من حركة تصحيح بعد الوصول إلى مستوى 40 ألفا، لكن بتكوين تتأهب لتسجيل مكاسب للجلسة الحادية عشرة في الجلسات الاثنتي عشرة الماضية.

وعزز تنامي الطلب من المؤسسات والشركات وفي الآونة الأخيرة المستثمرين الأفراد ارتفاع بتكوين، إذ ينجذبون إلى احتمالات تحقيق مكسب سريع في عالم يشهد انخفاضا شديدا للعوائد وأسعار فائدة سلبية.

وكتب خبراء اقتصاديون لدى “جيه.بي مورغان” في الخامس من يناير، أن العملة الرقمية تبرز كمنافس للذهب، وقد يجري تداولها عند مستويات مرتفعة تصل إلى 146 ألف دولار إذا رسخت وضعها كأصل استثماري آمن.

وزاد الاهتمام بأكبر عملة مشفرة في العالم العام الماضي، إذ ينظر المستثمرون إلى بتكوين على أنها وسيلة تحوّط في مواجهة التضخم، وبديل لانخفاض قيمة الدولار.