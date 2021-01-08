“الخارجية” عن استيائها ورفضها للإساءات لدولة الكويت ورموزها الواردة في مقال بجريدة إماراتية





تعليقا على ما نشرته جريدة العرب الإماراتية من إساءة لدولة الكويت ورموزها فقد صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم الجمعة بأن “الوزارة قد تواصلت وعلى الفور مع الأشقاء بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة وأعربت لهم عن استيائها ورفضها للعبارات التي وردت في مقالة الجريدة المذكورة والتي تمثل إساءة لدولة الكويت ورموزها كما قامت الوزارة بتقديم مذكرة رسمية تعبر عن موقف دولة الكويت بهذا الشأن”.ومن جانبهم فقد أعرب المسؤولون في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن رفضهم القاطع لأي إساءة لتلك العلاقات أو لرموز دولة الكويت الذين يحظون بأعلى درجات التقدير والاحترام واعتزازهم بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين ولن يكون مقبولا أو مسموحا أن يساء لمقامهم السامي.وقد أكد الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ذلك الموقف بمذكرة رسمية تلقتها وزارة الخارجية مساء أمس تضمنت ذلك الموقف الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والذي عبر عنه الأشقاء من حرص على العلاقات الأخوية مع دولة الكويت واحترام وتقدير لرموزها.