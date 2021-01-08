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«الطرق»: الفيديو المتداول بشأن «المنشأ الخرساني».. لا يتبع جسر جابر

منذ ساعة واحدة
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أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري بأن الفيديو المصور الذي تم تداوله بتاريخ 4 يناير 2021 عبر بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منشأ خرساني يتبع مشروع جسر جابر الأحمد الجابر الصباح هو عار عن الصحة.وأكدت الهيئة في بيان لها أنه وبعد التدقيق على الاحداثيات الخاصة بالموقع وفحص المنشأ الخرساني تبين أنه يقع خارج نطاق حدود حرم الطريق وخارج نطاق الأعمال لمشروع جسر جابر الأحمد، كما تم بعد ذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيث تبين أن المنشأ يستخدم في تثبيت السفن ويتبع إحدى الجهات الحكومية المعنية وتم مخاطبتها رسمياً بهذا الخصوص.وأوضحت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أنها بدورها قامت بتركيب إضاءة وعلامات تحذيرية على المنشأ من باب الحرص والتعاون لحماية مرتادي البحر.وطالبت الهيئة العامة للطرق والنقل البري من الجميع مستقبلاً ضرورة الرجوع للجهة المعنية قبل إدلاء بأي تصريح أو تسجيل تجنباً للإدلاء بأي معلومات غير دقيقة.

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