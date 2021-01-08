“العدل” تشكر “الداخلية” على ضبط وافدين قاموا بتسريب ملفات قضايا مقابل مبالغ مالية
وجهت وزارة العدل الشكر والتقدير لوزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح وقطاع الأمن الجنائي في الوزارة على جهودهم في ضبط عدد من الأشخاص الوافدين قاموا بتصوير وتسريب مستندات وملفات قضايا مقابل تقاضي مبالغ مالية كرشوة.وأكدت وزارة العدل في بيان صحافي، نجاح التنسيق مع وزارة الداخلية لمكافحة كافة أشكال الفساد والتجاوز على القانون، معربة عن رفضها لمثل تلك الأعمال الشاذة التي قامت بها تلك المجموعة ومن يقف خلفها ويتعاون معها بهدف الإضرار بمصالح المتقاضين.وبينت الوزارة أن وزير العدل د. نواف سعود الياسين أًصدر يوم أمس الخميس قراراً وزارياً يلزم جميع قطاعات وإدارات الوزارة بتنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.وأضافت أن قرار الياسين ألزمت القطاعات في الوزارة بموافاة قطاع الشؤون الإدارية والمالية بأسماء وبيانات الموظفين المشمولين بسياسة الإحلال خلال أسبوع من تاريخه، وذلك انطلاقاً من إيمانه بضرورة تكويت وزارة العدل واحلال العناصر الوطنية لا سيما وأنها من الجهات الحكومية الحساسة المؤتمنة على أسرار الناس وقضاياهم.