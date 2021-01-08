“العدل” تشكر “الداخلية” على ضبط وافدين قاموا بتسريب ملفات قضايا مقابل مبالغ مالية

وجهت وزارة العدل الشكر والتقدير لوزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح وقطاع الأمن الجنائي في الوزارة على جهودهم في ضبط عدد من الأشخاص الوافدين قاموا بتصوير وتسريب مستندات وملفات قضايا مقابل تقاضي مبالغ مالية كرشوة.وأكدت وزارة العدل في بيان صحافي، نجاح التنسيق مع وزارة الداخلية لمكافحة كافة أشكال الفساد والتجاوز على القانون، معربة عن رفضها لمثل تلك الأعمال الشاذة التي قامت بها تلك المجموعة ومن يقف خلفها ويتعاون معها بهدف الإضرار بمصالح المتقاضين.وبينت الوزارة أن وزير العدل د. نواف سعود الياسين أًصدر يوم أمس الخميس قراراً وزارياً يلزم جميع قطاعات وإدارات الوزارة بتنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.وأضافت أن قرار الياسين ألزمت القطاعات في الوزارة بموافاة قطاع الشؤون الإدارية والمالية بأسماء وبيانات الموظفين المشمولين بسياسة الإحلال خلال أسبوع من تاريخه، وذلك انطلاقاً من إيمانه بضرورة تكويت وزارة العدل واحلال العناصر الوطنية لا سيما وأنها من الجهات الحكومية الحساسة المؤتمنة على أسرار الناس وقضاياهم.