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سمو الأمير يهنئ الرئيس السويسري بمناسبة انتخابه رئيساً لبلاده

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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غاي برملان – رئيس الاتحاد السويسري الصديق عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد السويسري متمنيا سموه رعاه الله لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غاي برملان – رئيس الاتحاد السويسري الصديق ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد السويسري الصديق متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.

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