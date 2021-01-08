على طريقة إبراهيموفيتش..فيديو لراموس “يتحدى الثلوج” بصدر عار

نشر الإسباني مدافع ريال مدريد، سرخيو راموس، فيديو على حسابه الرسمي على “إنستغرام” في تحدي للثلوج والأجواء الباردة.

وحظي فيديو راموس بأكثر من 6 ملايين و500 ألف مشاهدة، حيث ظهر وسط تساقط الثلوج بصدر مكشوف.

وعلّق راموس على الفيديو الذي ظهر فيه بأحد الملاعب مازحا: “أحب الصيف”.

وكان عدد من اللاعبين قد نشروا مقاطع فيديو لهم لـ”تحدي الثلوج” أمثال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالي، والذي ظهر بملابس السباحة، وهو يرتمي على كومة من الجليد.

وغطّت الثلوج مدريد وجزءا من إسبانيا الخميس فيما توقعت السلطات أن يشهد نصف الأراضي الإسبانية أحوالا جوية سيئة إلى الأحد.

وقال الناطق باسم الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية روبين دلكامبو لوكالة فرانس برس: “إذا صحّت التوقعات، فسنواجه واحدة من أكبر العواصف الثلجية في السنوات الأخيرة”.

وأعلنت حالة التأهب للثلوج في نصف الأراضي الإسبانية حتى الأحد، وخصوصا في المناطق الوسطى والشمالية والشرقية.

وأشارت السلطات إلى أن الثلوج عطلت حركة المرور على نحو 200 طريق الخميس بينما تأخرت بعض القطارات.

وسجل الأربعاء رقم قياسي لدرجات الحرارة المتدنية على مستوى إسبانيا بلغ 34.1 درجة تحت الصفر على ارتفاع أكثر من ألفي متر عن مستوى سطح البحر عند محطة الأرصاد الجوية الخاصة في كلوت دي لا يانسا، في وسط جبال البيرينيه الإسبانية.

وحظي فيديو راموس بأكثر من 6 ملايين و500 ألف مشاهدة، حيث ظهر وسط تساقط الثلوج بصدر مكشوف.

وعلّق راموس على الفيديو الذي ظهر فيه بأحد الملاعب مازحا: “أحب الصيف”.

وكان عدد من اللاعبين قد نشروا مقاطع فيديو لهم لـ”تحدي الثلوج” أمثال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالي، والذي ظهر بملابس السباحة، وهو يرتمي على كومة من الجليد.

وغطّت الثلوج مدريد وجزءا من إسبانيا الخميس فيما توقعت السلطات أن يشهد نصف الأراضي الإسبانية أحوالا جوية سيئة إلى الأحد.

وقال الناطق باسم الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية روبين دلكامبو لوكالة فرانس برس: “إذا صحّت التوقعات، فسنواجه واحدة من أكبر العواصف الثلجية في السنوات الأخيرة”.

وأعلنت حالة التأهب للثلوج في نصف الأراضي الإسبانية حتى الأحد، وخصوصا في المناطق الوسطى والشمالية والشرقية.

وأشارت السلطات إلى أن الثلوج عطلت حركة المرور على نحو 200 طريق الخميس بينما تأخرت بعض القطارات.

وسجل الأربعاء رقم قياسي لدرجات الحرارة المتدنية على مستوى إسبانيا بلغ 34.1 درجة تحت الصفر على ارتفاع أكثر من ألفي متر عن مستوى سطح البحر عند محطة الأرصاد الجوية الخاصة في كلوت دي لا يانسا، في وسط جبال البيرينيه الإسبانية.