رياضة

مدرب الملكي يخضع للحجر الصحي بعد مخالطته شخصا إيجابيا

منذ ساعة واحدة
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قالت مصادر مقربة من نادي ريال مدريد الاسباني ان مدربه الفرنسي زين الدين زيدان موجود في العزل الصحي بعد مخالطته شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر “إنه (زيدان) في العزل” مشيرا إلى أن ريال مدريد بانتظار نتيجة الفحص الذي خضع له المدرب لمعرفة وضعه الصحي تماما”.

وبحسب شبكة “سيكستا” الإسبانية، لم يتمكن زيدان من الإشراف على الحصة التدريبية الخميس.

أما صحيفة “ماركا”، فاعتبرت أنه في حال استمر زيدان في العزل الصحي، فإن مساعده الفرنسي دافيد بيتوني سيقود الفريق في مباراته ضد أوساسونا السبت في الدوري الإسباني.

وسيقوم ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني في الدوري المحلي، بإجراء حصة تدريبية أخرى بعد ظهر الجمعة قبل التوجه إلى أوساسونا السبت.

 

وقال المصدر “إنه (زيدان) في العزل” مشيرا إلى أن ريال مدريد بانتظار نتيجة الفحص الذي خضع له المدرب لمعرفة وضعه الصحي تماما”.

وبحسب شبكة “سيكستا” الإسبانية، لم يتمكن زيدان من الإشراف على الحصة التدريبية الخميس.

أما صحيفة “ماركا”، فاعتبرت أنه في حال استمر زيدان في العزل الصحي، فإن مساعده الفرنسي دافيد بيتوني سيقود الفريق في مباراته ضد أوساسونا السبت في الدوري الإسباني.

وسيقوم ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني في الدوري المحلي، بإجراء حصة تدريبية أخرى بعد ظهر الجمعة قبل التوجه إلى أوساسونا السبت.

 

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