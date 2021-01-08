وزير الداخلية يوجه بفتح باب التسجيل مرة أخرى للراغبين بالالتحاق بأكاديمية سعد العبدالله

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح وجه بفتح باب التسجيل مرة أخرى للراغبين بالالتحاق بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية «دفعة 47»من الطلبة خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2017-2018.حيث جاءت توجيهات معالي الوزير في هذا الشأن من منطلق تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص وإتاحتها أمام جميع أبناء الوطن، وحرصه على استقطاب كل من تتوافر فيه شروط الالتحاق وفقاً للإجراءات المتبعة، بعدما حالت الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا دون السماح لتسجيل كافة الراغبين للالتحاق بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية خلال الفترة السابقة.وأكدت الإدارة العامة أن الشروط المطلوبة للالتحاق بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية للدفعة -47 من حملة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017-2018هي كالاتي:1 . أن يكون المتقدم كويتي الجنسية من أبوين كويتيين.2 . أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.3 . ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة.4 . ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.5 . ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من أحد الأجهزة التعليمية بالأكاديمية أو من أي جهة تعليمية أخرى.6 . ألا يكون قد سبق قبول استقالته في نفس العام الدراسي أو في العام الدراسي السابق من الجهاز التعليمي الذي يرغب في الالتحاق به.7 . ألا يزيد عمره على أربعة وعشرين سنة في أول أغسطس من العام الذي يتقدم فيه للالتحاق.8 . ألا يقل طول قامته عن (170سم) والحد الأدنى لوزن المتقدم (55) كيلو جراما. 9. أن يكون لائقا صحيا للخدمة النظامية.10 . أن يجتاز المقابلة الشخصية.11 . أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الدراسي (2017-2018) على أن يكون مستمراً بالدراسة بإحدى الجامعات أو المعاهد العليا.12 . ألا يقل مجموع درجات الطالب عن النسب المئوية التالية: (75%) للقسم العلمي، (80%) للقسم الأدبي.13 . ألا يكون متزوجاً.هذا ومما هو جدير بالذكر أن :• مدة الدراســة: أربع سنوات دراسية.• الشهـــــــــــــادة: يمنح الخريج شهادة بكالوريوس في علوم الشرطة المعادلة للمؤهل الجامعي.• الرتبـــــــــــــــــة: يعين الخريج بأول مربوط رتبة ( ملازم ).• المكـــــــــــــافـــأة: يتلقى الطالب خلال فترة الدراسة مكافأة مالية مقدارها (250) دينارا كويتيا في السنة الدراسية الأولى و (300) دينار كويتي في باقي السنوات.التسجيل بالخدمة الوطنية العسكرية:1 – التسجيل بالخدمة العسكرية لمن أتم عمره 18 سنة من تاريخ 22 / 11 / 2002 وحتى نهاية فترة التسجيل وإحضار شهادة لمن يهمه الأمربالتسجيل في الخدمة الوطنية العسكرية.• يتبع نظام القرعة لاختيار الطلبة المتقدمين للقبول للالتحاق بالأكاديمية بعد اجتيازهم للاختبارات اللازمة من اختبارات اللياقة البدنية والثقافة العامة والقدرات والاختبارات النفسية والمقابلة الشخصية.• علما بأن النظام يسري على جميع المتقدمين للالتحاق في هذا الإعلان والإعلان السابق.• تبدأ الدراسة بالأكاديمية في شهر أغسطس 2021.- المستندات المطلوبة1 . يتم تقديم طلب الالتحاق وفقا للنموذج المعد لذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية https://www.moi.gov.kw)) وإرفاقه مع كافة المستندات المطلوبة وإحضارها إلى إدارة التسجيل والقبول بعد التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.2 . شهادة الجنسية الكويتية وصورة عنها.3 . شهادة الجنسية الخاصة بالوالدين وصور عنها.4 . النسخة الأصلية للمؤهل العلمي المطلوب معتمدا من الجهة المختصة.5 . عدد (16) صورة شخصية (4×6) مكشوف الرأس الخلفية زرقاء.6 . شهادة الميلاد وصورة عنها.7 . البطاقة المدنية وصورة عنها.8 . إقرار كتابي موقع عليه منه ومن ولي أمره بالموافقة على قيام من تكلفه الأكاديمية بالاطلاع على أي تقارير صحية أو سلوكية تخصه لدى أي جهة علاجية أو تعليمية أو غيرها..وللأكاديمية تكليف الطالب المتقدم للالتحاق بتقديم أية شهادات أو أوراق أخرى تراها ضرورية لذلك (الإقرار موجود ضمن طلب الالتحاق الإلكتروني).يتم تعبئة استمارة طلب الالتحاق خلال أسبوع من يوم الأحد الموافق 2021/1/10 وحتى يوم السبت الموافق 2021/1/16 من خلال الموقع الإلكتروني للأكاديمية.على أن تقدم طلبات الالتحاق لإدارة التسجيل والقبول بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية من خلال البوابة رقم 4 مقابل الإدارة العامة للمرور وفقا للمواعيد التي يحددها النظام بعد التسجيل.