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تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية برئاسة رئيس الوزراء

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صدر مرسوم بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أو من يفوضه من الوزراء وعضوية 5 وزراء.وجاء في المرسوم رقم 180 لسنة 2020 والمقرر نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) غدا الأحد، أن عضوية الوزراء ستكون كالتالي:1- وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية.2- وزير النفط ووزير الكهرباء والماء.3- وزير المالية.4- وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية.5- وزير التربية ووزير التعليم العالي.ويستمر في عضوية المجلس الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المعينون بالمرسوم رقم 213 لسنة 2017، وذلك لحين انتهاء مدتهم.

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