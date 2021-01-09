مع عودة إبراهيموفيتش.. ميلان يتعافى سريعا ويعبر تورينو

ابتعد ميلان بفارق 4 نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوز سهل 2-صفر على ضيفه تورينو، السبت، في عودة مهاجمه زلاتان إبراهيموفيتش من الإصابة.

وأنهى يوفنتوس سجل ميلان الخالي من الهزيمة في الدوري عند 27 مباراة عندما تغلب عليه، الأربعاء، لكن المتصدر تعافى سريعا وانتصر بثنائية في الشوط الأول عبر رفائيل لياو وفرانك كيسي من ركلة جزاء.

وحصل ريكاردو رودريغيز على أفضل فرصة للفريق الضيف، عندما سدد ركلة حرة في العارضة، لكن تورينو عانى لتشكيل خطورة من اللعب المفتوح.

وتعززت معنويات ميلان بعودة هدافه إبراهيموفيتش، حيث شارك كبديل في آخر 5 دقائق في ظهوره الأول منذ إصابته ضد نابولي في 22 نوفمبر الماضي.

ورفع ميلان رصيده إلى 40 نقطة متقدما بأربع نقاط على جاره إنتر ميلانو، الذي يحل ضيفا على روما الأحد.

وبقي تورينو في المركز قبل الأخير وله 12 نقطة ويتأخر بنقطتين عن منطقة الأمان بعدما تلقى الهزيمة الأولى في 5 مباريات.

وأنهى يوفنتوس سجل ميلان الخالي من الهزيمة في الدوري عند 27 مباراة عندما تغلب عليه، الأربعاء، لكن المتصدر تعافى سريعا وانتصر بثنائية في الشوط الأول عبر رفائيل لياو وفرانك كيسي من ركلة جزاء.

وحصل ريكاردو رودريغيز على أفضل فرصة للفريق الضيف، عندما سدد ركلة حرة في العارضة، لكن تورينو عانى لتشكيل خطورة من اللعب المفتوح.

وتعززت معنويات ميلان بعودة هدافه إبراهيموفيتش، حيث شارك كبديل في آخر 5 دقائق في ظهوره الأول منذ إصابته ضد نابولي في 22 نوفمبر الماضي.

ورفع ميلان رصيده إلى 40 نقطة متقدما بأربع نقاط على جاره إنتر ميلانو، الذي يحل ضيفا على روما الأحد.

وبقي تورينو في المركز قبل الأخير وله 12 نقطة ويتأخر بنقطتين عن منطقة الأمان بعدما تلقى الهزيمة الأولى في 5 مباريات.