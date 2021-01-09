نابولي.. حفرة تلتهم الأرض أسفل مستشفى والسبب “مزعج”

أغلق مقر إيواء مخصص للاستشفاء من مرض كوفيد-19 بشكل مؤقت، الجمعة، بعد التهمت حفرة عملاقة موقف السيارات المجاور التابع لمستشفى في مدينة نابولي الإيطالية.

وأدت الحفرة العملاقة إلى قطع الكهرباء عن المقر المؤقت والمستشفى من دون أن تؤثر على العمليات والخدمات في “مستشفى البحر” في مدينة نابولي، نظرا لوجود شبكة كهرباء احتياطية خاصة بالمستشفى.

وأفادت فرقة الإطفاء في المنطقة بعدم وقوع إصابات بين المرضى، لكن عدة سيارات للزائرين كانت موجودة في الموقف شبه الفارغ سقطت في الحفرة، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وأوضح المستشفى المحلي أن عمق الحفرة، التي تكونت فجأة في ساعات الفجر الأولى، بلغ قرابة 20 مترا، وبلغت مساحتها نحو 2000 متر مربع.

وقال ضابط فرقة الإطفاء، إنيو إكويلينو، لقناة سكاي تي جي 24 الإيطالية أن سبب تكون الحفرة ربما يعود إلى تسرب المياه الجوفية، الناجمة عن تساقط الأمطار بغزارة في وقت سابق.

ونقلت تقارير إخبارية عن حاكم المنطقة قوله إن مقر الإقامة المؤقت المخصص للاستشفاء من مرض كوفيد-19 سيعاد فتحه في غضون أيام، بعد أن تتم استعادة خدمات الكهرباء والمياه.

وأدت الحفرة العملاقة إلى قطع الكهرباء عن المقر المؤقت والمستشفى من دون أن تؤثر على العمليات والخدمات في “مستشفى البحر” في مدينة نابولي، نظرا لوجود شبكة كهرباء احتياطية خاصة بالمستشفى.

وأفادت فرقة الإطفاء في المنطقة بعدم وقوع إصابات بين المرضى، لكن عدة سيارات للزائرين كانت موجودة في الموقف شبه الفارغ سقطت في الحفرة، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وأوضح المستشفى المحلي أن عمق الحفرة، التي تكونت فجأة في ساعات الفجر الأولى، بلغ قرابة 20 مترا، وبلغت مساحتها نحو 2000 متر مربع.

وقال ضابط فرقة الإطفاء، إنيو إكويلينو، لقناة سكاي تي جي 24 الإيطالية أن سبب تكون الحفرة ربما يعود إلى تسرب المياه الجوفية، الناجمة عن تساقط الأمطار بغزارة في وقت سابق.

ونقلت تقارير إخبارية عن حاكم المنطقة قوله إن مقر الإقامة المؤقت المخصص للاستشفاء من مرض كوفيد-19 سيعاد فتحه في غضون أيام، بعد أن تتم استعادة خدمات الكهرباء والمياه.