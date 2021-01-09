وزير الدفاع يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بوفاة الأميرة طرفة آل سعود

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح ببرقية تعزية إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود.وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحفي اليوم السبت إن الشيخ حمد جابر العلي بعث ببرقية مماثلة إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.ودعا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.