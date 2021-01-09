وزير الكهرباء يتفقد سير الأعمال في محطة «الزور الجنوبية»

قام وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور محمد الفارس بزيارة تفقدية إلى محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه اطلع خلالها على سير العمل في المحطة.وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم السبت، إن الوزير الفارس قام بعدد من الجولات التفقدية والاستطلاعية للمحطة رافقه فيها كبار القيادات بالوزارة ومدراء المحطات ومدراء الإدارات التابعة لقطاع المحطات.وذكر البيان أن الفارس عقد اجتماعا مع جميع المدراء في قطاع المحطات وذلك لمتابعة الأعمال التي يقومون بها والخطط المعدة لمواجهة صيف 2021.وتوجه بالشكر إلى جميع العاملين في قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه على جهودهم التي يبذلونها لتأمين الكهرباء والماء لكل سكان دولة الكويت معربا عن ترحيبه بأي اقتراحات أو ملاحظات تؤدي إلى تطوير العمل والارتقاء به.بدوره، قدم مدير المحطة المهندس عادل العنزي، عرضا عن التكنولوجيا المتعددة المستخدمة فيها وهي وحدات التوليد البخارية والغازية ونظام الدورة المشتركة بإجمالي إنتاج 30 في المئة من إجمالي إنتاج المحطات للطاقة الكهربائية في البلاد وتحلية المياه بنظام التقطير الوميضي ونظام التناضح العكسي ليبلغ إجمالي انتاج المياه 20 في المئة من إنتاج المحطات بدولة الكويت.وشملت الزيارة غرفة التحكم الحرارية (TCR) وغرفة التحكم الكهربائية الرئيسية (ECR) ووحدات التحلية بنظام التناضح العكسي لإنتاج المياه RO وزيارة غرفة التحكم للوحدات الغازية.وتخلل الزيارة تقديم عرض فيلم وثائقي عن قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه الذي يعد بمثابة العمود الفقري للوزارة وكيفية العمل بروح الفريق الواحد للوصول لأعلى جودة من الانتاجية.وتعتبر محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه نقطة الوصل للشبكة الوطنية الكهربائية مع منظومة الربط الكهربائي الخليجي.