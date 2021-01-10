أبو صليب يطالب بسرعة حل مشاكل مشروع مدينة سعد العبد الله والبدء في إنجازه

10 يناير 2021 | | طالب النائب سعود أبو صليب بضرورة وجود حل سريع لإنجاز مشروع مدينة جنوب سعد العبد الله محذرا من انه سيستخدم الأدوات الدستورية مالم يتم إيجاد حل وانتهاء تعطيل هذا المشروع.

وأكد أبو صليب في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه يحمل المسؤولين في وزارات البلدية والأشغال والإسكان تجاه تأخر إنجاز المشروع مشيرا إلى أنه سيبدأ من اليوم فتح ملف المشروع لمحاسبة المقصرين.

واستغرب أبو صليب تعطل مشروع يضم أكثر من ٥ آلاف وحدة سكنية يستفيد منها أكثر من ٣٠ ألف مواطن لمجرد أن إحدى الشركات ترفض الخروج من الموقع.

وقال أبو صليب “قلتها في حملتي الانتخابية بأني اتوق شوقا لاستخدام أدواتي الدستورية وأرى أنه حان الوقت لاستخدام أدواتي الدستورية ويجب ان يكون هناك حل سريع لمدينة جنوب سعد العبدالله”.

كما طالب المسؤولين بتفسير كيفية التعذر بوجود ندرة في الأراضي السكنية بينما لدينا ٩٢ بالمئة من مساحة الكويت أرض فضاء، لافتا إلى أن الطلبات الإسكانية تجاوزت ١١٦ ألف طلب.(إع)