«البيئة»: تحرير مخالفة لمصنع بالشويخ.. لتسريب مادة «الأمونيا»

أكدت الهيئة العامة للبيئة وجود تسريب لمادة «الأمونيا» بأحد المصانع.وقالت الهيئة في بيان لها إنه بناء على الشكوى الواردة بشأن وجود مادة «الأمونيا» الخطرة من إحدى المصانع في منطقة الشويخ الصناعية، قامت الهيئة العامة للبيئة بمعاينة الموقع وتبين وجود تسرب لمادة «الأمونيا» وقد قامت قوة الإطفاء العام بالتعامل مع التسرب واحتوائه كما تم التنسيق مع وزارة الاشغال العامه وتم فتح مناهيل الأمطار.وأكدت الهيئة خلوها من اي مواد خطرة ناتجة من المصنع، مشيرة إلى تحرير مخالفة وفق الماده 18 وذلك لعدم التزام المصنع بالاشتراطات الهندسية والبيئية وعدم وجود معدات لاحتواء أي تسرب للمواد الكيميائية.وتقدمت الهيئة العامة للبيئة بالشكر من قوة الإطفاء العام ووزارة الاشغال العامة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة لاستجابتهم للبلاغ وعمل اللازم.